Общество

Александр Козловский поблагодарил соцработников за неравнодушие и смелость

С Днем социального работника поздравил жителей Псковской области депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«Труд соцработников – это ежедневная помощь самым нуждающимся слоям населения. Они заботятся, оберегают и помогают тем, кто остро нуждается в поддержке. Особенно ярко их трудовой подвиг был виден во время пандемии: многие, несмотря на риски, перешли фактически в круглосуточный режим работы. Вместе с волонтерами они оказывали помощь в доставке продуктов, медикаментов и предметов первой необходимости. Без вас, дорогие социальные работники, нам всем было бы сложнее. И так я однозначно скажу про каждый день вашей работы», - написал парламентарий в своих соцсетях.

Он поблагодарил соцработников за неравнодушие, смелость, верность выбранной профессии. «Пусть рядом с вами всегда будут верные соратники и друзья, надежные помощники, любящие родные и близкие люди! Желаю вам крепкого здоровья и удачи во всех добрых начинаниях!» - пожелал Александр Козловский.