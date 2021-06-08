Общество

Экс-глава Пскова вошел в состав комиссии при кабмине по организации подготовки управленцев

Экс-глава города Пскова, председатель правления Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Иван Цецерский вошел в состав комиссии по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации. Соответствующее распоряжение 2 июня подписал председатель правительства Михаил Мишустин, документ размещен на официальном сайте правовой информации.

Возглавил комиссию министр экономического развития Максим Решетников. Всего в ее состав вошли 32 человека.

Комиссия является координационным органом правительства РФ, она образована для согласования действий заинтересованных органов исполнительной власти страны и регионов при реализации госполитики в части подготовки и эффективного использования управленческих кадров организаций народного хозяйства РФ.