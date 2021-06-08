Общество

В Палкино дети собрали автоматический термометр-дезинфектор

Палкинские школьники собрали автоматический термометр-дезинфектор для школы. Сейчас проект ребят участвует в голосовании на приз зрительских симпатий в «Инстаграме». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель кружка робототехники в Палкинской средней школе Теодор Плявинский.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт «Юные Техники и Изобретатели»

«Представив его (свой проект — ред.) в Москве, ребята смогут показать, что в глубинке живут таланты, смогут привлечь ресурсы для дальнейшего развития кружка в школе. Просьба зайти и проголосовать», - сказал Теодор Плявинский.



По словам Теодора Плявинского, за три года юные палкинские робототехники успели поучаствовать во многих соревнованиях, многому научились и решили сделать свой небольшой проект, о чем их, девятиклассника Сергея Васильева и ученика 10 класса Егора Орлова, попросили в палкинской школе.

«В связи с коронавирусом педагогам нужно измерять температуру ребят на входе. А для дополнительной профилактики — обрабатывать руки антисептиком, - пояснил руководитель кружка. - Возникла идея создать автомат: термометр-дезинфектор в одном корпусе, с дружественным интерфейсом».

Теодор Плявинский добавил, что прибор висит при входе в школу и пользуется популярностью у ребят: он быстро измеряет температуру и дезинфицирует руки.