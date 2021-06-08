Общество

В Печорском районе выявили нарушения в использовании водного транспорта

Прокуратура потребовала соблюдать безопасность и права пассажиров в Печорском районе при перевозках на водном транспорте. Об этом сообщается в телегам-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Администрация района эксплуатирует для перевозки граждан и грузов катер «Обозерье». При этом документов по техническому состоянию судна нет, а его экипаж допускают к работе без страхования от несчастных случаев, правила ведения судовой роли не соблюдаются, информацию об услугах пассажирам не сообщают.

В этой связи псковский транспортный прокурор внес представление главе Печорского района. Устранение нарушений контролируется.