Общество

В комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин Пскова» изменится состав

8 июня в Псковской городской Думе состоялось заседание комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления под председательством Эдуарда Белова. В ходе мероприятия депутаты рассмотрели вопрос об изменении состава общественной комиссии по рассмотрению предложений о присвоении звания «Почетный гражданин города Пскова».

В частности, как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, предлагается исключить из состава комиссии экс-председателя Государственного комитета Псковской области по культуре Жанну Малышеву, а также ушедших из жизни почетного гражданина Пскова Николая Солнышкина и директора школы №47 Андрея Мануйлова.

Вместо них в состав комиссии могут войти почетный гражданин Пскова, полковник в отставке Николай Дубик, новый руководитель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева и председатель первичной ветеранской организации администрации Псковской области и областного Собрания депутатов Виктор Поляков.

Также члены комитета рассмотрели вопрос о награждении благодарственным письмом Псковской городской Думы настоятеля храма святителя Николая Чудотворца протоиерея Владимира Попова за достижения в трудовой деятельности и вклад в духовно-нравственное воспитание жителей Пскова.

Протоиерей Владимир Андреевич Попов родился 30 марта 1940 года в селе Доросун Читинской области. В 1964 году окончил Томский педагогический институт по специальности «немецкий язык». С 1966 по 1973 годы работал преподавателем в СПТУ-35 города Пярну. 21 сентября 1973 года митрополитом Псковским и Порховским Иоанном (Разумовым) в Михайловском соборе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря рукоположен в сан диакона, а 27 сентября - в сан пресвитера. С 1973 года по настоящее время является настоятелем храма святителя Николая Чудотворца в Любятово. С 1974 по 1981 годы - секретарь Псковского епархиального управления. В 1984 году окончил Московскую духовную академию. С 1988 по 1996 годы исполнял обязанности благочинного храмов города Пскова. Удостоен множества богослужебно-иерархических наград.

По итогам комитета парламентарии рекомендовали главе города Елене Полонской вынести на внеочередную 52-ю сессию гордумы озвученные вопросы с рекомендацией принять.