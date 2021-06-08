Общество

Дновская прокуратура восстановила права многодетных семей на соцподдержку

Права многодетных семей на социальную поддержку помогла восстановить прокуратура Дновского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Постановлением администрации региона один из родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), воспитывающий ребенка-инвалида или трех и более детей в возрасте до 18 лет, освобождается от уплаты транспортного налога за 2020 год, напомнили в ведомстве.

В нарушение требований в Центре социального обслуживания Дновского района при выдаче справок истребовали излишние документы, заявления регистрировали с нарушением установленных норм, подлинники документов не возвращали заявителям, сроки уведомления о принятых решениях не соблюдали.

В адрес директора учреждения было внесено представление, которое рассмотрели и удовлетворили в полном объеме. В настоящее время нарушения устранены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.