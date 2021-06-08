Общество

Псковский филиал «Почты России» возглавит Дарья Цилина

Евгений Каратушин покинул пост регионального управляющего управления федеральной почтовой связи по Псковской области - филиала ФГУП «Почта России». Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, он уехал из региона.

Фото: портал 19rus.info

Напомним, что Евгений Каратушин занимал эту должность с сентября 2018 года. Теперь исполнять обязанности руководителя будет Дарья Цилина, которая ранее была директором УФПС Республики Хакасия.

«С 7 июня 2021 года Дарья Цилина назначена советником директора макрорегиона Северо-Запад "Почты России" с последующим вступлением в должность директора УФПС», - прокомментировали в пресс-службе УФПС.

Как сообщает портал 19rus.info, Дарья Цилина до своего перевода в Хакасию являлась заместителем директора филиала Почты России на Сахалине. За восемь лет она прошла путь от ученика оператора почтовой связи до высшего звена управления.