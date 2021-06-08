Общество

Госдума во II чтении запретила отождествлять роли СССР и нацистской Германии в войне

Принят во втором чтении законопроект, запрещающий публично отождествлять роли СССР и нацистской Германии. Как сообщили в пресс-службе Государственной Думы РФ, официальное название документа - федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне.

фото с сайта Государственной Думы РФ

Поправками предлагается запретить в интернете и СМИ уравнивать цели, решения и действия руководства, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии и стран «оси», а также отрицать решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы.

Законопроект внесен во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина по итогам заседания Совета при президенте по культуре и искусству, состоявшегося 27 октября 2020 года.

«Мы считаем недопустимым искажение исторических фактов и умаление роли советского народа в победе над фашизмом. Предлагаемые законопроектом изменения станут действенной и своевременной формой защиты выводов Международного военного трибунала в Нюрнберге», — заявил председатель комитета по обороне Владимир Шаманов.

«Полагаем, что любые стремления переписать мировую историю, исказить выводы Нюрнбергского трибунала должны незамедлительно получать жесткую правовую оценку, равно, как и любые другие действия, оскверняющие символы воинской славы, подвиг советского народа и память о народе-победителе. Принятие законопроекта поставит заслон для тех, кто намеренно искажает историческую правду о Великой Отечественной войне», — добавил он.