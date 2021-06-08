Общество

Общественная палата Псковской области 10 июня выберет нового председателя

Первое заседание Общественной палаты Псковской области пятого состава состоится 10 июня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, оно состоится в зале администрации региона.

В повестке значится 8 вопросов. Общественная палата изберет председателя и его заместителя (заместителей), утвердит количество комиссий и рабочих групп, их наименования. Будут выбраны председатели комиссий, сформирован совета Общественной палаты.

Также в повестке значатся вопросы о регламенте Общественной палаты Псковской области и о начале процедуры избрания двух ее членов из числа кандидатов, представленных местными общественными объединениями, зарегистрированными на территории области.