Общество

Псковский губернатор оценил вакцинацию персонала в соцучреждениях региона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с председателем областного комитета по социальной защите Ольгой Евстигнеевой вопросы функционирования социальной сферы в регионе, в том числе вакцинацию персонала в социальных учреждениях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Ольга Евстигнеева проинформировала, что в социальной сфере идет активная прививочная кампания. Вакцинацию уже прошли 70% сотрудников учреждений и 70% проживающих в них. Благодаря этому, а также соблюдению всех санитарных норм, в настоящее время нет случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией ни среди персонала, ни среди проживающих в стационарных соцучреждениях.

Кроме того, по согласованию с Роспотребнадзором работа всех соцучреждений переведена из закрытого режима в режим карантина. «Это позволило сотрудникам вернуться к привычному формату работы. Для нас это большая победа», — отметила председатель регионального комитета по социальной защите и поблагодарила губернатора за поддержку в регулярном снабжении профильных учреждений вакциной и за иную помощь, которая оказывается сфере социальной защиты.

Глава региона положительно оценил усилия по развертыванию прививочной кампании. Михаил Ведерников также обратил внимание, что с контролирующими ведомствами уже можно обсудить возможность для выхода социальных учреждений из режима карантина. Вместе с тем губернатор подчеркнул, что требуется очень внимательно отнестись к алгоритмам безопасности. В частности, важно добиться максимально высоких показателей в рамках прививочной кампании в учреждениях.

Далее в ходе общения участники встречи обсудили ход реализации в регионе программы поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по выдаче сертификатов на приобретение жилого помещения. В декабре прошлого года соответствующую законодательно инициативу губернатора поддержали депутаты областного Собрания. В этом году свое право на сертификат могут реализовать 180 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей. В настоящее время воспользоваться им уже приняли решение 27 человек.