Общество

В Псковской области началось тактическое учение с боевой стрельбой армии ВВС и ПВО

В Псковской области начался первый этап тактического учения с боевой стрельбой с расчетами зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» Ленинградского объединения ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО). Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа.

В ходе учения военнослужащие зенитного ракетного полка выполнят мероприятия подготовки к ведению противовоздушного боя, на практике отработают действия по переводу полка в высшие степени готовности, заступление на боевое дежурство по противовоздушной обороне, а также мероприятия подготовки к ведению боевых действий в пределах позиционного района.

Кроме того, расчеты ЗРПК «Панцирь-С» совершат марш в новый позиционный район на временные дежурные позиции, проведут дегазацию и маскировку боевой техники. Основной акцент первого этапа учения будет сделан на отработку практических действий по прикрытию позиций зенитной ракетной системы С-400 «Триумф».

Боевые расчеты ЗРПК «Пацирь-С» в июле на полигоне Ашулук (Астраханская область) проведут боевые стрельбы зенитными управляемыми ракетами и из 30-мм спаренных зенитных автоматических пушек по воздушным целям различного класса сложности.