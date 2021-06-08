Общество

Александр Котов: Работа в социальной сфере невозможна без эмоциональной вовлеченности

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников и ветеранов органов и учреждений социальной защиты населения с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

«Уважаемые работники и ветераны органов и учреждений социальной защиты населения Псковской области!

От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём социального работника!

Есть виды деятельности, работа в которых невозможна без эмоциональной вовлечённости – социальная сфера одна из них. Для социального работника сопереживание и милосердие не менее важны, чем профессиональные знания и компетенции.

Мерами социальной поддержки в той или иной степени пользуется около половины жителей Псковской области, в регионе предусмотрено более 45 различных видов социальных выплат и пособий, работают более 60 учреждений социального обслуживания – всё это говорит о колоссальном объёме задач, стоящих перед специалистами социальной сферы.

Ваша работа – это служение людям. Спасибо за ваш сложный каждодневный труд и убеждённое следование нравственному ориентиру – помогать тем, кому сейчас тяжело.

От всей души желаю социальным работникам Псковской области здоровья и благополучия!», - говорится в тексте поздравления.