Общество

В России предлагают ввести безусловный доход в размере 10 тысяч рублей

В России предлагают ввести безусловный базовый доход в размере 10 тысяч рублей. С такой инициативой к правительству намерены обратиться депутаты Госдумы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на члена думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, зампреда фракции «Справедливая Россия» Олега Шеина.

По инициативе президента семьи с детьми уже несколько раз получили во время пандемии денежную поддержку. СР считает, что именно с этой категории стоит начать введение безусловного базового дохода. Соответствующий проект уже внесен в Госдуму. Документ предполагает ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

Осенью фракция также планирует направить в правительство инициативу о распространении безусловного базового дохода на всех россиян. Если проект будет принят, то ежегодно на его реализацию потребуется выделять около 18 трлн рублей. Для покрытия этих расходов властям необходимо активнее бороться с сокращением офшорных счетов крупных российских предприятий, считает депутат.

Однако в экспертном сообществе указывают на то, что России не хватит средств на реализацию проекта. 18 трлн рублей — пока неподъемная сумма для отечественного бюджета, сообщил основатель ОМС в России, заслуженный экономист РФ Владимир Гришин. В этом году доходы составят 18,8 трлн рублей, расходы — 21,5 трлн рублей, а дефицит соответственно — 2,7 трлн рублей.