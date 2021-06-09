Общество

Названа самая востребованная в 2021 году новая профессия

Рейтинг новых самых востребованных профессий в текущем году возглавила специальность врача телемедицины, передает РИА Новости со ссылкой на исследовательский центр сервиса Зарплата.ру.

«В 2021 году самой востребованной новой профессией в России стал врач телемедицины - спрос на таких специалистов за время пандемии вырос в пять раз, при этом на терапевтов и педиатров почти в 10 раз. Сегодня им предлагают доход до 130 тысяч рублей», - говорится в отчете.

Общемировой тренд - рост спроса на специалистов в области экологии (доход от 60 тысяч рублей). Среди востребованных профессий будущего исследователи также называют специалистов навигации и строительства в условиях Арктики (вахта - до 160 тысяч рублей) и робототехников (до 90 тысяч рублей).

Кроме того, стабильно востребованным остаются и появившиеся относительно недавно профессии: пилот дронов (от 50 тысяч рублей), специалист по кибербезопасности (от 100 тысяч рублей), инженер 3D-печати (от 50 тысяч рублей) и дизайнер виртуальной реальности или VR-архитектор (от 90 тысяч рублей).