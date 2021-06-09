Общество

Россияне назвали главные признаки хорошего рабочего места

Жители России поделились мнением о том, какие условия работы они считают идеальными, а какие ужасными.

По данным опроса одной из всемирно известных компаний, главными признаками хорошего рабочего места граждане считают бесплатный чай/кофе (72% участников), бесплатные закуски к горячим напиткам (54%), наличие автоматов с едой (41%) и комнаты для уединения (38%).

Среди плохих рабочих условий респонденты выделяют неприятный коллектив (77%), проблему скрытности руководителя (59%), неимение возможности самореализации (47%), а также грязь в офисе (44%). Примечательно, что жители Москвы чаще, чем респонденты из других регионов, отказывались работать в шумных местах (33% опрошенных).

По результатам соцопроса выяснилось, что люди в возрасте от 18 до 24 лет чаще остальных общаются с коллегами на выходных. При этом среди них наибольшая доля «социофобов» - 16%. Также среди этой возрастной группы больше половины опрошенных заявили, что для них важно, чтобы работа была интересной, а не прибыльной.

Помимо этого, выяснилось, что мужчины чаще желают изменить коллектив, а женщины - график работы.

В 2020 году россияне назвали критерии идеальной работы. На первом месте оказалась высокая зарплата (так ответили 79% опрошенных), на втором - стабильность (78%) и на третьем — хороший коллектив (69%).

Менее значимыми для россиян являются такие факторы, как удобное расположение офиса и близость места работы к дому (52% опрошенных).

48% респондентов ответили, что для них имеют значение комфортные условия труда. Наличие опытного руководителя важно для 43% опрошенных, соцпакет и нематериальные бонусы - для 32%, гибкий график - для 27% участников исследования.