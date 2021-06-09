Общество

Соцвыплаты можно будет автоматически получать на портале госуслуг

На портале госуслуг появится дополнительный сервис, который позволит гражданам автоматически получать социальные выплаты от государства, пишут «Известия» со ссылкой на Минтруд.

Согласно нововведению в рамках создания социального казначейства, россияне смогут дать согласие на проактивное перечисление мер соцподдержки, в котором нужно будет указать актуальные банковские реквизиты. При необходимости их можно будет скорректировать онлайн.

Речь идет о мерах господдержки, связанных с наступлением жизненных событий, например, рождением ребенка или достижением пенсионного возраста. Для получения таких выплат не потребуется подавать отдельных заявлений.

Помощь, связанная с нуждаемостью, в частности, пособия по безработице, будет начисляться по заявлению. При этом справки в дополнение к ним не потребуются.

Согласно поручению президента России Владимира Путина, с 2022 года на проактивное начисление будут переведены федеральные выплаты, а с 2024 года - региональные.