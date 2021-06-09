Общество

Мясников подсказал, как быстрее попасть к врачу

Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с офтальмологом Дмитрием Майчуком рассказал, как пациенту быстрее получить медицинскую помощь. Об этом он сказал в эфире «Россия 1», пишет «Газета».

Врачи в ходе беседы затронули тему конъюнктивита, при его появлении необходимо обратиться к специалисты в течении одного-двух дней. Мясников обратил внимание на то, что пациент не всегда может попасть на прием в такой короткий срок, но ему следует настаивать на своем. Он попросил коллегу рассказать, какие слова нужно произнести в регистратуре, чтобы оказаться на приеме сегодня или завтра.

Майчук подчеркнул: если в регистратуре сказать про острую боль, то на прием к медику можно попасть значительно быстрее. По его словам, пациенту, который произнес эту фразу, не имеют права отказать ни в одной клинике. «Даже если нет с собой полиса, даже если нет паспорта. Если есть признаки острого воспаления, то помощь будет», — сказал Майчук.

При этом специалист посоветовал в качестве первой помощи при воспалении слизистой оболочки глаза прибегать к средствам с интерфероном альфа-2b, а также антибактериальным и антигистаминным компонентами.

В заключение врачи призвали при любой проблеме с глазами обращаться к офтальмологу и забыть о самолечении.