Общество

СНГБ предлагает строить планы на лето с кредитом от 9,15%

Кредит «Потребительский» поможет реализовать ваши планы. Отправиться в долгожданный отпуск или порадовать себя новым приобретением – все возможно вместе с СНГБ. Успейте воспользоваться выгодным предложением со сниженной ставкой: процентная ставка – от 9,15%* годовых. Срок кредитования: до 10 лет (включительно). Подать заявку можно на сайте.

Как подать заявку в мобильном приложении СНГБ Онлайн?

1. Выберите вкладку «Продукты» - «Открыть кредит» - «Кредит в офисе Банка».

2. Заполните необходимые поля, указав сумму, срок кредита и офис получения.

3. Не позднее следующего рабочего дня Вам перезвонит работник Банка и сообщит решение.

Вы не зарплатный Клиент СНГБ? Есть решение!

Вы можете получать зарплату на карту любого банка и пользоваться привилегиями «зарплатного Клиента» СНГБ.

Для этого пополняйте карту СНГБ с карты любого банка в СНГБ Онлайн («Пополнить карту с карты другого банка» > «Получатели платежа» > «Зачисление заработной платы») или мгновенным переводом в мобильном приложении любого банка по Системе быстрых платежей.

При регулярных таких поступлениях по кредиту будет действовать ставка «зарплатного Клиента», а погашение кредита будет удобным – банк сам спишет платеж с карты в нужную дату.

* Процентная ставка 9,15% годовых действует для зарплатных клиентов / зарплатных клиентов «бюджетников» при оформлении кредита на сумму свыше 300 000 рублей при сроке кредитования 10 лет. Если клиент не относится к категории зарплатный клиент / зарплатный клиент «бюджетник» размер процентной ставки увеличивается на 2% годовых. Ставка учитывает дополнительную скидку 0,25% при наличии у клиента купона «Продукт дня», оформленного в АО БАНК «СНГБ». При неоформлении страхового полиса в АО БАНК «СНГБ» по рискам «Несчастный случай, болезнь» на весь срок пользования кредитом процентная ставка увеличивается на 3%. При оформлении соответствующего страхового полиса на весь срок пользования кредитом не в АО БАНК «СНГБ» и / или срок действия страхования менее срока действия кредитного договора процентная ставка увеличивается на 2%. Информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Подробные условия на сайте банка.

Источник: отдел маркетинга СНГБ.