Общество

Главу администрации Соснового Бора оштрафовали за отсутствие декларации

Главу администрации городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района привлекли к административной ответственности за отсутствие декларации в открытом доступе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Администрация городского поселения не разместила на официальном сайте учреждения сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы данного поселения и подчиненных ему муниципальных служащих, членов их семей за 2019 год.

Главу администрации Соснового Бора признали виновным и подвергли наказанию в виде административного штрафа в размере 3 тысячи рублей.