Псковичам предлагают оформить зарплатную карту Сургутнефтегазбанка

СНГБ предлагает клиентам оформить зарплатную карту VISA PLATINUM с тарифным планом «Единый». Подробнее о преимуществах зарплатной карты можно узнать на сайте.
Зарплатная карта VISA PLATINUM с тарифным планом «Единый» - это максимально удобно, бесплатно и выгодно.
Выгодно:
Бесплатно:
Получить карту СНГБ для зачисления заработной платы вы можете в рамках «зарплатного проекта» вашей организации или индивидуально, оформив заявку на карту на сайте или в мобильном приложении с получением карты в офисе банка или с доставкой*** (потребуется сообщить реквизиты вашей карты СНГБ в бухгалтерию работодателя для последующих зачислений).
Если вы не получаете зарплату на карту СНГБ, вы также можете пользоваться привилегиями зарплатных клиентов банка! Для этого:
*Если общая сумма покупок, совершенных с использованием карты за месяц ≥ 10 000 рублей. В остальных случаях – 55 рублей в месяц.
**В Сургуте – в банкоматах АО БАНК «СНГБ». Комиссия не взимается при осуществлении клиентом транзакций с использованием карты на сумму от 10 000 рублей в течение предыдущего календарного месяца.
***Сервис бесплатной доставки карт доступен в городах Сургут, Санкт-Петербург, Кириши, Псков.
****В сумме не менее 15 000 рублей в течение календарного месяца. При этом поступления должны осуществляться не реже одного раза в течение трех календарных месяцев подряд.
Источник: отдел маркетинга СНГБ.