Общество

Псковичам предлагают оформить зарплатную карту Сургутнефтегазбанка

СНГБ предлагает клиентам оформить зарплатную карту VISA PLATINUM с тарифным планом «Единый». Подробнее о преимуществах зарплатной карты можно узнать на сайте.

Зарплатная карта VISA PLATINUM с тарифным планом «Единый» - это максимально удобно, бесплатно и выгодно.

Выгодно:

до 6% начисление на остаток по карте – рублями, бонусами или милями

кэшбэк в рублях до 10%, в милях до 4%

до 20% начисление кэшбэка за покупки у партнеров банка на СНГБ-Маркет

функциональное мобильное приложение

выгодные условия кредитования для зарплатных клиентов

Бесплатно:

обслуживание карты*

мгновенные уведомления об операциях

переводы на любую карту банка и пополнение своих карт с карт других банков в мобильном приложении

переводы на карту любого банка по номеру телефона по системе быстрых платежей

снятие наличных в банкоматах любых банков на территории РФ**

моментальные, дополнительные карты

Получить карту СНГБ для зачисления заработной платы вы можете в рамках «зарплатного проекта» вашей организации или индивидуально, оформив заявку на карту на сайте или в мобильном приложении с получением карты в офисе банка или с доставкой*** (потребуется сообщить реквизиты вашей карты СНГБ в бухгалтерию работодателя для последующих зачислений).

Если вы не получаете зарплату на карту СНГБ, вы также можете пользоваться привилегиями зарплатных клиентов банка! Для этого:

Оформите заявку на карту на сайте или в мобильном приложении Получите карту в офисе или с доставкой*** Регулярно бесплатно пополняйте вашу карту в мобильном приложении или переводом по системе быстрых платежей**** и получайте все преимущества зарплатных клиентов Сургутнефтегазбанка!

*Если общая сумма покупок, совершенных с использованием карты за месяц ≥ 10 000 рублей. В остальных случаях – 55 рублей в месяц.

**В Сургуте – в банкоматах АО БАНК «СНГБ». Комиссия не взимается при осуществлении клиентом транзакций с использованием карты на сумму от 10 000 рублей в течение предыдущего календарного месяца.

***Сервис бесплатной доставки карт доступен в городах Сургут, Санкт-Петербург, Кириши, Псков.

****В сумме не менее 15 000 рублей в течение календарного месяца. При этом поступления должны осуществляться не реже одного раза в течение трех календарных месяцев подряд.

Источник: отдел маркетинга СНГБ.