Общество

Псковичи форсировали реку в рамках военно-патриотической эстафеты

Военно-патриотическая эстафета прошла на учебной спортивной базе «Застава» в Пушкиногорском районе с 4 по 6 июня. Как сообщается в группе военно-патриотического спортивного клуба «Шторм», в мероприятии участвовали 5 команд: 29 юношей из Пскова, Великих Лук, Пушкинских Гор и Великолукского района.

Фото: группа «Военно-патриотический спортивный клуб "Шторм"» «ВКонтакте»

В первый день курсанты отработали практические навыки с оружием, а во второй прошли обучение по действиям в бою (встречный бой, оборона, наступление). Далее участников эстафеты ждали разборка-сборка макета автомата Калашникова и пистолета Макарова. После обеда на надувных лодках они форсировали реку Исса и сразились в тактической игре лазертаг, а вечером пели песни у костра и пили чай.

В завершающий день эстафеты состоялся сплав и форсирование реки, лазертаг, стрельба из пневматической винтовки, тактические действия в составе подразделений и отрядов.



По итогам мероприятия победители и призеры были награждены грамотами, кубками и медалями. Первое место завоевала команда ВПК «Маргелов», второе - команда ВПСК «Шторм», третью позицию занял отряд «Ратник».

Военно-патриотическую эстафету провел военно-патриотический спортивный клуб «Шторм» совместно с ВПК «Маргелов», ВПК «Высота» и Великолукской епархией.