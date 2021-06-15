Общество

Сургутнефтегазбанк рассказал псковичам о новой схеме мошенников

Мошенники продолжают обманывать людей, используя различные интернет-площадки. Сургутнефтегазбанк призывает своих клиентов быть внимательными и не поддаваться на уловки злоумышленников.

Как работает новая схема:

Злоумышленник размещает объявление о продаже товара, при этом заведомо зная, что товар предоставлен не будет. Покупатель обращается по объявлению и «продавец» для оплаты направляет ссылку в СМС-сообщении, мессенджере или по электронной почте. По данной ссылке предусмотрен ввод данных карты, в том числе CVV-кода и одноразового пароля. После ввода данных происходит списание денежных средств с карты покупателя. Совершив хищение средств, «продавец» не выходит на связь.

Меры предосторожности:

Не доверяйте ссылкам от неизвестных лиц. Не вводите реквизиты карты по их указаниям. Всегда проверяйте адрес сайта и значок замка в адресной строке браузера. Никогда и никому не сообщайте коды подтверждения из СМС-сообщений от банка. Помните: для зачисления денежных средств на карту достаточно сообщить только ее номер! Если вас просят сообщить остальные данные карты – это мошенники! Прекратите общение и перезвоните в банк!

Клиентам банка предлагают ознакомиться с базой знаний по безопасности в сети.

Источник: отдел маркетинга СНГБ.