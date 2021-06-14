Псковичам предлагают взять «Легкий» кредит от СНГБ

Воплощайте задуманное вместе с «Легким» кредитом от СНГБ! Для зарплатных клиентов банка мы создали специальный продукт «Легкий-Онлайн», который не требует какой-либо подтверждающей документации. Его можно оформить в СНГБ Онлайн.
Основные условия «Легкого» кредита:
Как подать заявку в мобильном приложении:
* Ставка рассчитывается в зависимости от критериев (выбранных заемщиком сервисов и наработанных скидок, срока и суммы кредита, наличия и видов страхования и т. п.).
Ставка указана с учетом оформления в СНГБ страхования по рискам «Несчастный случай, болезнь» и «Потеря дохода (работы)».
При оформлении страхового полиса не в СНГБ - ставка от 9,9% годовых.
При досрочном прекращении страховки или отказе от страхования – ставка от 14,0% годовых.
** Для зарплатных клиентов, являющихся работниками организаций, заключивших с СНГБ договор на расчетное обслуживание («зарплатный проект»). Для прочих клиентов – до 300 000 рублей.
Источник: отдел маркетинга АО БАНК «СНГБ».