Общество

Псковичам предлагают взять «Легкий» кредит от СНГБ

Воплощайте задуманное вместе с «Легким» кредитом от СНГБ! Для зарплатных клиентов банка мы создали специальный продукт «Легкий-Онлайн», который не требует какой-либо подтверждающей документации. Его можно оформить в СНГБ Онлайн.

Основные условия «Легкого» кредита:

Процентная ставка – от 6,4%* годовых

Сумма кредита – до 600 000 рублей**

Срок – до 3 лет.

Как подать заявку в мобильном приложении:

Выберите вкладку «Продукты» - «Открыть кредит». Для оформления кредита «Легкий» выберите «Кредит в офисе банка», для «Легкого Онлайн» - «Кредит в СНГБ Онлайн». Не позднее следующего рабочего дня вам перезвонит работник банка и сообщит решение.

* Ставка рассчитывается в зависимости от критериев (выбранных заемщиком сервисов и наработанных скидок, срока и суммы кредита, наличия и видов страхования и т. п.).

Ставка указана с учетом оформления в СНГБ страхования по рискам «Несчастный случай, болезнь» и «Потеря дохода (работы)».

При оформлении страхового полиса не в СНГБ - ставка от 9,9% годовых.

При досрочном прекращении страховки или отказе от страхования – ставка от 14,0% годовых.

** Для зарплатных клиентов, являющихся работниками организаций, заключивших с СНГБ договор на расчетное обслуживание («зарплатный проект»). Для прочих клиентов – до 300 000 рублей.

Источник: отдел маркетинга АО БАНК «СНГБ».