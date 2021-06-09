Общество

Внеочередная сессия Псковской гордумы назначена на 10 июня

Внеочередная 52-я сессия Псковской городской Думы назначена на 10 июня. Соответствующее постановление подписала глава Пскова Елена Полонская.

В основной повестке 7 вопросов. Так, депутаты утвердят порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора на территории Пскова; внесут изменения в состав общественной комиссии по рассмотрению предложений о присвоении звания «Почетный гражданин города Пскова». Кроме того, в повестку включен вопрос о награждении благодарственным письмом ПГД настоятеля храма святителя Николая Чудотворца протоиерея Владимира Попова.

В рамках завтрашней сессии депутаты рассмотрят и несколько имущественных вопросов, в том числе об изменениях в Прогнозный план приватизации муниципального имущества а 2021 год.