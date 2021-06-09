Общество

Изменения, касающиеся депутатских отчетов, внесут в регламент Псковской гордумы

В среду, 9 июня, состоялось заседание рабочей группы по внесению изменений и дополнений в регламент Псковской городской Думы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, его участники рассмотрели ряд вопросов, касающихся оформления и предоставления ежегодных отчетов депутатов о своей деятельности.

Так, по итогам обсуждения были определены следующие изменения в регламент работы депутатов. Каждый из них обязан предоставить в Псковскую городскую Думу отчет о своей депутатской деятельности не позднее 1 июня текущего года. Гордума обеспечивает их размещение на официальном сайте Пскова, а председатель комиссии по регламенту и депутатской этике ежегодно не позднее 1 июля докладывает на сессии гордумы об исполнении этой обязанности.

Кроме того, будет разработана и утверждена форма отчета о депутатской деятельности.