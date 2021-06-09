Общество

Град и грозы могут прийти в Псковскую область 9 июня

Град и грозы могут прийти в Псковской область сегодня, 9 июня. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

Фото здесь и далее: «Печорская правда»

Вчера град выпал в Паниковской волости Печорского района. Фотографии погодного явления опубликовала газета «Печорская правда». По словам Талы Нещадимовой, Паниковской волости «повезло», потому что град обычно проходит узкими пятнами и возможен в любых районах области, поскольку весь регион находится «в одной синоптической ситуации».

«Поэтому и град, и шквал могут быть абсолютно во всех районах Псковской области. Единственное - может быть ячейка не над населенным пунктом, тогда мы этого не заметим», - пояснила начальник псковского ЦГМС.

По ее словам, сегодня ситуация такая же, энергия неустойчивости большая, поэтому возможна гроза, шквалистый ветер и град. «Но предупреждение синоптик составит тогда, когда он будет знать примерное время начала развития процесса. Обычно это бывает после обеда во второй половине дня. Вот вчера это было ближе к вечеру», - сказала Тала Нещадимова.

Тала Нещадимова отметила, что после 10-11 июня синоптическая ситуация будет меняться, «ждать осталось не долго».

Синоптик также напомнила, что град выпадает, когда влажный воздух поднимается наверх, охлаждается, и образуются облака с большим количеством влаги. «Растет энергия неустойчивости. Облака получаются высокими. Снег, град, которые находятся внутри, образуют такие мощные глыбы, что просто не успевают растаять, пока падают до земли. То есть град — это тот же самый дождь, только большой, толстый и замерзший. Дождь тает, а град - нет», - добавила она.

Тала Нещадимова также подчеркнула, что для Псковской области летом характерны такие грозовые явления. «Так что, град у нас летом возможен всегда, если не установится антициклон, когда воздушные потоки не восходящие, нисходящие, тогда у нас просто безоблачная погода при любой температуре, облака не образуются, потому что воздух не поднимается вверх, он опускается вниз. Но у нас сейчас периферия циклона, поэтому эти восходящие движения продолжаются, воздух поднимается, сублимируется, конденсируется, вот и получается, в том числе, и град», - сказала она.

Эксперт также заметила, что максимальный диаметр града в регионе может достигать и сорока миллиметров. «Но это уже опасное явление, о таком синоптики обычно предупреждают заранее», - заключила Тала Нещадимова.