Общество

«Мальчишки, трактористы»: Собчак выразила свое отношение к Пскову

Телеведущая Ксения Собчак в интервью с солистками популярной в начале 2000-х группы «Тату» привела город Псков в качестве примера типичного провинциального города. Интервью с Юлией Волковой и Еленой Катиной, длившееся более чем 2,5 часа, можно посмотреть на YouTube. В нем певицы рассказали о золотых годах группы, самых больших заработках того периода, о корпоративах и гастролях.

«Чего вы только ни вытворяли на гастролях! Вы не боялись ездить по стране, которая привыкла, что после Кобзона выходит Пугачева?» - поинтересовалась Ксения Собчак у Елены Катиной, подчеркнув, что провинциальная публика в России несколько другая, чем в столичных городах.

В частности, телеведущая вспомнила, что группа «Тату» проводила на своих шоу конкурсы, во время которых «звали целоваться мальчиков с мальчиками и девочек с девочками», и представила, как бы на это могли отреагировать жители Пскова.

«Вот я представляю Псков, например. ДК в Пскове, выходите вы...» - начала Ксения Собчак. «Арена-цирк в Пскове», - поправляет ее Елена Катина. «И говорите: "Ребята! Мальчишки! Трактористы! Выходите, целуйтесь друг с другом!», - продолжила телеведущая.

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Между тем, Елена Катина назвала такие конкурсы «реальным фаном». «У нас даже в Баку люди целовались», - привела она пример. Ксения Собчак предположила, что если б такие конкурсы проводились на концертах в нынешнее время, то политический деятель Елена Мизулина привлекла бы группу «Тату» за пропаганду нетрадиционных отношений.

«Наверное, - не исключила солистка группы, - но все должно было срастись. Значит, мы должны были появиться именно в то время».