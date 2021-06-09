Командирские старты в псковской дивизии начались со стрельбы

Первый этап командирских стартов среди офицеров ВДВ начался со стрельбы из пистолета на полигоне «Завеличье» сегодня, 9 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Сегодня участникам соревнований предстоит продемонстрировать навыки стрельбы из пистолета Макарова. Мужчины выполняют упражнение ПМ-3, которое состоит из 5 пробных выстрелов и 30 зачетных. У женщин будет возможность сделать 3 пробных и 10 зачетных выстрелов при выполнении упражнения ПМ-4. Офицеры соревнуются по правилам стрельбы из штатного табельного оружия, на каждую серию они могут тратить не более 10 минут.
Всего на участие в соревнованиях заявились порядка 90 человек - 11 команд соединений отдельных воинских частей ВДВ. В каждой сборной - 2 командира полка, 2 командира батальона, 2 командира роты и 6 человек в ранге командира взвода. В состав каждой команды вошли офицеры-женщины.