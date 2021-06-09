Общество

Проектирование нового терминала псковского аэропорта начнется в течение полугода

Работа над проектом нового терминала псковского аэропорта может начаться в течение полугода, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Надеюсь, что в течение полугода мы сможем выйти на проект», - цитирует Михаила Ведерникова «Интерфакс».

Он напомнил, что в связи с банкротством авиакомпании «Псковавиа» создано новое юридическое лицо, которое взяло в аренду весь аэропортовый комплекс.

«Сейчас процедура банкротства заканчивается. Хочу напомнить, что у нас аэропорт совместного пользования с военными. Очень рассчитываем, что Минтранс (России - ред.) нас поддержит и выделит средства на рулежные дорожки», - отметил губернатор.

По его словам, сегодня пассажиропоток аэропорта составляет 45 тыс. пассажиров в год, и это показатель существенно уменьшился из-за пандемии.

«В ближайшие год-полтора мы планируем выйти на 130 тысяч. Это позволит аэропорту не получать субсидии из областного бюджета, он сам себя будет окупать. Единственно, на что мы будем тратиться, это на субсидии на перевозчиков - порядка 120 млн в год. Существенные средства, но это того стоит», - подчеркнул глава региона.