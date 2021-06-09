Общество

Еще 100 вышек сотовой связи планируется установить в Псковской области

Псковская область намерена установить на своей территории еще 100 вышей сотовой связи, на эти цели требуется порядка 200 млн рублей, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью «Интерфаксу».

«Сотовая связь и интернет сейчас важны и просто необходимы для различных сфер жизни, а, кроме того, это еще и инвестиционная привлекательность, и медицина, и безопасность, и доступ к экстренным службам. МТС одними их первых пришли к нам в регион, у них - наиболее широкая сетка, если сравнивать с другими операторами. Сейчас в планах - установить еще 100 вышек, для этого нам необходимо порядка 200 млн рублей. Правительство (России – ред.) пообещало помочь нам в этом», - сказал Ведерников.



Губернатор отметил, что «один из сотовых операторов выходит на концессию, ставит свое оборудование, принимает на обслуживание и гарантирует, что эти вышки останутся».



Он подчеркнул, что в совокупности это может дать до 95% покрытия области связью.