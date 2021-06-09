Общество

Великолукские студенты совершили путешествие в страну Олимпию

Интеллектуальная игра «Знатоки физической культуры, спорта и олимпизма» прошла в читальном зале библиотеки Великолукской государственной академии физической культуры и спорта 8 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе академии.

Мероприятие проводили среди студентов 1 курса направлений «Физическая культура» и «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» в рамках учебной дисциплины «История физической культуры и спорта». В ней принимали участие три команды, всего 32 человека.

Игра состояла из трех туров: 1 тур - теоретических конкурс, в котором студенты ответили на 10 вопросов, посвященных истории Олимпийский игр от древности до современности; 2 тур - защита презентации «Путешествие в страну Олимпию», в котором студенты рассказали, как зарождалась олимпийская история, проводились Олимпийские игры, формировались олимпийские ценности и традиции; 3 тур - конкурс болельщиков «Фан-клуб», где студентам предлагали нарисовать баннер и придумать речевки в поддержку команды в любом виде спорта.

Игру оценивало жюри, в состав которого вошли декан социально-гуманитарного факультета, кандидат исторических наук Дмитрий Белюков, декан факультета физического воспитания и спорта, кандидат педагогических наук Наталья Кузьмина и специалист по учебно-методической работе Валентина Ходотова. Члены жюри оценивали участие каждой команды по специально разработанным критериям.

По итогам игры первое место заняла команда 11-й группы, второе место — сборная 12-й и 13-й групп, 3 место у 14-й группы обучающихся. Команды наградили грамотами и сладкими призами.

Организовали мероприятие декан социально-гуманитарного факультета Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков, коллектив библиотеки академии во главе с Виолеттой Орловой, учащиеся ВЛГАФК.

«Интеллектуальная игра "Знатоки физической культуры, спорта и олимпизма" позволила ее участникам проверить свои знания, проявить творческие способности, проникнуться ценностями и духом олимпизма», - отметили организаторы.