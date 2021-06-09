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Общество

В Пскове нейтрализовали «террористов» и спасли заложников

09.06.2021 15:31|ПсковКомментариев: 0

Антитеррористическое учение под условным наименованием «Молния-ПЛПУМГ-2021» провел оперативный штаб Псковской области сегодня, 9 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.

В межведомственных мероприятиях приняли участие силы и средства УФСБ, а также УМВД, УФСИН, управления Росгвардии, Пограничного управления, Минобороны, ГУ МЧС России по Псковской области, представители органов исполнительной власти Псковской области.

По замыслу учения, два неустановленных человека проникли на территорию филиала ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» - Псковского линейного производственного управления магистральных газопроводов, расположенного в Пскове на улице Пожиговской, 20. Злоумышленники оказали вооруженное сопротивление и открыли огонь из огнестрельного оружия по прибывшим на место происшествия сотрудникам наряда сил единой дислокации ППС УМВД России по городу Пскову и группе быстрого реагирования МОВО «Псковский» филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Псковской области». Уходя от преследования, злоумышленники укрылись на КПП объекта, захватив в заложники двух сотрудников объекта. В ходе переговоров преступники потребовали предоставить им вертолет для следования за пределы Российской Федерации и один миллион долларов. В случае невыполнения условий угрожали расправой над заложниками.

С учетом неприемлемых требований и угрозы для жизни удерживаемых преступниками заложников оперативный штаб Псковской области принял решение о проведении контртеррористической операции.

«Благодаря слаженным действиям антитеррористической группировки сил и средств под руководством руководителя оперативного штаба – начальника УФСБ России по Псковской области генерал-майора Алексея Кальяна, "террористы" нейтрализованы, заложники освобождены», - резюмировали в ведомстве.

Подводя итоги, руководитель ОШ отметил, что цели учения достигнуты. Приобретенный опыт учтут в дальнейшей подготовке сил и средств привлекаемых к участию в контртеррористических операциях.

Антитеррористические учения, направленные на совершенствование и координацию деятельности сил и средств, выделенных для борьбы с терроризмом, проводят регулярно согласно плану, утвержденному руководством Национального антитеррористического комитета.

Теги: #учения #терроризм #ФСБ
Источник: Псковская Лента Новостей
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