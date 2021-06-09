Общество

«Восторги, крики»: блогер-енот Витя посетил Псков

Блогер-енот Витя посетил Псков. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила хозяйка питомца Олеся Шиляева.

Фото здесь и далее: Олеся Шиляева

Енот Витя — популярный в России блогер. В его Tik-Tok'е уже почти 200 тысяч подписчиков, а в инстаграме — более 20 тысяч. Хозяйка питомца признается, что изначально это был ее инстаграм-аккаунт, но два года назад, когда они с мужем завели енота, она начала выкладывать туда видео и фото с животным, после чего их питомец очень быстро стал блогером, «захватив» инстаграм-аккаунт хозяйки.

Сейчас блогер-енот Витя путешествует по стране вместе с хозяевами. Олеся Шиляева рассказала, что 31 мая они выехали из города Челябинск и уже проехали 4 тысячи километров. Их цель — преодолеть путь в 30 тысяч километров. По дороге они заезжают в различные города страны.

В Пскове путешественники навестили псковскую зоозащитницу Ольгу Бабкину. Псковичка спасает лис, енотов и других животных. В ее доме в Пскове живут барсуки, хорьки, кошки, сурикаты, попугай и другие животные и, в частности, семь енотов.

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Олеся Шиляева рассказала, что это была первая встреча енота Вити с сородичами. По ее словам, в гостях у Ольги Бабкиной они сняли большое количество видеоматериала, который в скором времени выложат в социальные сети Вити.

Кроме того, Витя прогулялся по улицам Пскова. Его хозяйка отметила, что жители города встретили животное с восторгом. «Восторги, крики: енотик, енотик! Все подходили фотографироваться, все на нас смотрели, снимали истории в инстаграм, гладили. Нужно признать, что на нас всегда так реагируют», - заметила хозяйка Вити.

Сегодня Витя продолжит свое путешествие и отправится в Москву.