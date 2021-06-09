Общество

Псковская область и Российский союз молодежи заключили соглашение

Администрация Псковской области и общероссийская общественная организация «Российский союз молодежи» заключили соглашение о сотрудничестве. Церемония подписания документа состоялась сегодня, 9 июня, во время патриотического форума «Мы помним!», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Свои подписи под соглашением поставили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий.

Добавим, РСМ реализовал на территории Псковской области 15 молодежных проектов. Подписание соглашения стало важным этапом развития молодежной политики Псковской области, отметили организаторы форума.