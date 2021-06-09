Общество

В Пскове назвали победителей конкурса на предоставление субсидий из горбюджета

Администрация города Пскова подвела итоги конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета города Пскова на реализацию социальных проектов на территории муниципального образования «Город Псков». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации.

Победителями конкурсного отбора признали пять организаций. Субсидию в размере 250 тысяч рублей из бюджета города Пскова предоставят:

1. Псковской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов на реализацию социального проекта «Единство поколений»,

2. Псковской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» на реализацию социального проекта «Реабилитация инвалидов по зрению средствами социокультурной направленности, физической культуры и спорта»,

3. Автономной некоммерческой зоозащитной организации «ШАНС» на реализацию социального проекта «Оборудование каркаса кровли 26-ти вольеров в строящемся приюте для животных города Пскова»,

4. Автономной некоммерческой организации «Патриот» на реализацию социального проекта «Юный поставец»,

5. Автономной некоммерческой организации «Клуб единоборств "Спортивное единство"» на реализацию социального проекта «Спортивное единство».