Общество

Псковский губернатор призвал глав районов лучше планировать бюджет по нацпроектам

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников остался недоволен ходом реализации национальных и региональных проектов в ряде районов Псковской области. Об этом он заявил на совещании по реализации нацпроектов сегодня, 9 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Губернатор напомнил, что к 1 сентября кассовое исполнение нацпроектов должно соответствовать 70%, а к ноябрю нужно достигнуть 90%. В связи с этим мониторинг кассового исполнения в течение лета будет вестись раз в 2 недели.

Михаил Ведерников попросил не откладывать до декабря перераспределение лимитов, если оно требуется муниципалитета. Чем раньше обнаружатся проблемы с неизрасходованными средствами, тем больше возможностей будет перераспределить деньги между другими районами региона, подчеркнул губернатор.

В работе с подрядчиками Михаил Ведерников призвал глав районов работать более жестко. «Если подрядчик не выполняет взятые на себя обязательства, начинайте выставлять штрафные санкции и взыскивать пени. Если уклоняется от оплаты — не тяните и сразу обращайтесь в суд! Во-первых, это дисциплинирует других подрядчиков, а, во-вторых, это все же копейка в бюджет», - сказал он.

Кроме того, губернатор посоветовал внимательнее относиться к реализации нацпроектов не только их кураторам, но и главам районов. «Неисполнение даже одного показателя сильно бьет по бюджету всего региона, и в следующий раз просить у федерального центра средства будет гораздо труднее», - пояснил Михаил Ведерников.

«Не надо сегодня скрывать свои промахи за счет областного бюджета! У нас такие же сложности, как у вас в районах, только мы еще и несем ответственность за всех вас. Все нужно делать грамотно, правильно, а главное — своевременно», - подчеркнул глава региона.

Отдельное внимание губернатор уделил реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Глава региона поблагодарил администрации Опочецкого, Плюсского и Себежского районов, где работы по благоустройству выполнены на 90 и даже на 100%.

«В аутсайдерах находятся Локнянский район, Псков и Великие Луки, где выполнено от 1,5 до 2% работ. Это совсем никуда не годится!» - заявил губернатор. Особенно возмутило Михаила Ведерникова то, что Пустошкинский район не смог в шестой раз провести аукцион по благоустройству всего одной общественной территории, а три района области отказались от участия в программе по устройству дворовых территорий.

«Мы выработали модель вместе с Ассоциацией муниципальных образований, и эта модель работает: "кто много делает, тот получает еще больше". Эта модель справедливо помогает даже небольшим муниципальным образованиям получать средства на развитие», - заключил губернатор и призвал глав администраций районов работать активнее.