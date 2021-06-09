Общество

«Это однозначное свинство»: Олег Брячак призвал не загрязнять Крестовский лесопарк

В Крестовском лесопарке местные жители устроили ряд несанкционированных свалок, не только бытовых отходов, но и остатков старой мебели. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил депутат Псковской городской Думы Олег Брячак.

«Это однозначное свинство. Мало того, что это ухудшает экологию нашего города, но также и туристическую привлекательность Пскова. Люди научитесь убирать за собой! Практически везде стоят мусорные контейнеры, и донести до них свои отходы не составляет труда. Оставайтесь людьми, не нужно загрязнять планету», - обратился депутат к псковичам.