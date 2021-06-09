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Общество

Переезд в южные регионы ради новой работы допускают 10% псковичей

10.06.2021 09:44|ПсковКомментариев: 0

Только 10% жителей Псковской области рассматривают возможность переезда в регионы Южного федерального округа ради новой работы. К такому выводу пришли аналитики hh.ru по итогам анализа активности соискателей Северо-Западного федерального округа.

С начала года более 285 000 жителей регионов СЗФО, которые искали работу и размещали резюме на hh.ru, указали в информации о себе, что готовы или желают переехать в другие регионы России ради работы. На Псковскую область приходится почти 23% таких соискателей. В других регионах СЗФО выше всего доля таких соискателей в Ненецком автономном округе (45%) и Республике Коми (35%). Меньше всего тех, кто хотел бы переехать в другой город ради работы, среди жителей Ленобласти (только 19% жителей области отметили в своих резюме возможность переезда куда-либо).

Часто жители Северо-Запада страны упоминают в качестве вариантов релокации Москву и Московскую область, а также регионы внутри СЗФО. На долю тех, кто рассматривает возможность переезда ради сезонной или постоянной работы в Южный Федеральный округ, приходится 3% резюме или почти 8 400 человек. В Псковской области от общего числа желающих переехать в южные регионы приходится 10% резюме соискателей.

В топ-10 самых заинтересованных в работе среди жителей Псковской области на юге России вошли представители из сфер «Транспорт, логистика» (водители разных категорий, специалисты по логистике, мобильные курьеры), «Высший менеджмент» (руководители высшего и среднего звена, топ-менеджеры, управляющие компаниями), «Продажи» (менеджеры по работе с клиентами, работники из сферы розничной торговли, специалисты по управлению продажами и другие), «ИТ, телеком» (специалисты сервиса поддержки, инженеры, разработчики и программисты), «Строительство, недвижимость» (бригадиры, мастеры-универсалы, маляры, монтажники). Также в топ-10 попали соискатели из сфер закупок, производства, административного персонала, а также из сферы гостеприимства. Меньше всего резюме с указанием готовности переезда на юг разместили представители сфер инсталляции и сервиса, страхования, а также консультирования.

Отметим, что в Псковской области мужчины-соискатели чаще, чем женщины указывают, что хотели бы поехать на юг страны для поисков работы (63% против 37%). Что касается возрастного состава, то переезд в большинстве своем упоминают соискатели в возрасте от 25 до 34 лет – 34%, а также каждый третий ищущий работу в возрасте от 35 до 44 лет.

Кроме того, чем выше рабочий стаж соискателей в Псковской области, тем больше их желание переехать в регионы ЮФО ради работы. Так, соискатели с опытом работы от 15 лет в 31% резюме указывали возможность релокации, а соискатели с опытом работы от 1 до 3 лет лишь в 5% случаев. При этом переезжать на юг в поисках работы, как правило, готовы представители различных сфер, которые уже имеют высшее образование (78% соискателей), со средне-специальным образованием таких соискателей меньше – 5%.

Жители Псковской области, готовые к переезду на юг, в своих резюме указывают среднюю ожидаемую зарплату около 45 000 рублей. Это выше средней предлагаемой зарплаты в ЮФО на 7%, а также больше на 33% средней ожидаемой зарплаты жителей Псковской области, которые не хотят покидать город.

В свою очередь работодатели по всей стране за весенние месяцы разместили более 570 000 вакансий с возможностью релокации в различные регионы страны. Из них на Петербург пришлось порядка 28 000, на Краснодарский край около 20 000. Жителям Псковской области, желающим переехать на юг, сейчас проще всего найти работу в сферах «Продажи», «Строительство», «Рабочий персонал», «ИТ, телеком», «Туризм, гостиницы и рестораны» - именно здесь сосредоточено больше всего вакансий с возможностью релокации в ЮФО.

Диапазон средних предлагаемых зарплат от 50 000 до 80 000 рублей. В подавляющем числе вакансий работодатели юга России готовы компенсировать специалистам не только затраты на релокацию, но и оплатить перемещение семьи и помочь с бытовыми вопросами.

Теги: #вакансия #работа #hh
Источник: Псковская Лента Новостей
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