Общество

Почтовые отделения в Псковской области изменят график работы в связи с Днем России

Почтовые отделения в Псковской области изменят график работы в связи с Днем России. 12 июня будут работать только круглосуточные отделения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСП Псковской области.

В предпраздничный день почтовые отделения всех классов закроются на час раньше (за исключением отделений с круглосуточным режимом работы). 13 июня почтовые отделения будут работать по обычному графику. 14 июня отделения «Почты России» будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для некоторых сельских почтовых отделений может быть установлен другой режим работы. Пенсии и пособия в праздничные дни будут доставляться по расписанию, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.

Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства.