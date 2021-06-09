Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Соведущие передачи Константин Калиниченко, Александр Савенко и Сергей Васильев вместе со слушателями обсудят самые актуальные и важные темы. Традиционно разговор пойдет в прямом эфире, телефон студии: 56-73-72. Каждый желающий может позвонить и высказать свое мнение.

Центральная тема для обсуждения сегодня — вакцинация против COVID-19. Надо ли делать ее обязательной для всех россиян, к чему призывают те, кто выступает за максимально быструю выработку коллективного иммунитета? Или же каждый из нас сам должен взвесить риски и принять собственное решение, прививаться или нет? Отметим, что эта тема уже давно перешла из разряда медицинских в общественно-политические, свою позицию по данному вопросу высказали первые лица государства и многие политики.

Если вам есть, что сказать — звоните и смело приводите свои аргументы.

Трансляция завершена