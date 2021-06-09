Общество

«Сообразим на троих»: Принудительная вакцинация — «за» и «против». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Сообразим на троих», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 10 июня (102.6 FM).

Соведущие передачи Константин Калиниченко, Александр Савенко и Сергей Васильев вместе со слушателями обсудили самые актуальные и важные темы недели.

Центральная тема для обсуждения сегодня — вакцинация против COVID-19. Надо ли делать ее обязательной для всех россиян, к чему призывают те, кто выступает за максимально быструю выработку коллективного иммунитета? Или же каждый из нас сам должен взвесить риски и принять собственное решение, прививаться или нет? Отметим, что эта тема уже давно перешла из разряда медицинских в общественно-политические, свою позицию по данному вопросу высказали первые лица государства и многие политики.