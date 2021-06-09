Общество

«Пусть пульсирует жизнь»: в Великих Луках депутат Госдумы поделился своей кровью

Депутат Госдумы, секретарь Псковского реготделения «Единой России» Александр Козловский сегодня, 10 июня, стал донором крови в Великих Луках. О этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе депутата.

Главврач Великолукской станции переливания крови Елена Сидорова поблагодарила Александра Козловского за добрый порыв и отметила, что он подает пример и напоминает о важности сдачи крови. «Доноры каждый день совершают тихий подвиг. Каждый может оказаться на месте больного, которому необходимо переливание крови», – сказала она.

Александр Козловский рассказал, что он был донором в армейские годы. «Сдавать кровь – это полезное и важное для общества дело. Стать донором или нет, каждый принимает решение сам. Если здоровье позволяет, то, я считаю, что необходимо совершить донацию. Это не просто акция или мероприятие, это – чьи-то спасенные жизни», – подчеркнул парламентарий.

В пресс-службе Александра Козловского добавили, что с 10 по 17 июня по всей стране будет проходить совместная акция «Единой России» и ОНФ, приуроченная к Всемирному дню донора. В этом году международный лозунг дня донора крови звучит как «Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь». Он передает важный вклад доноров крови в сохранение и спасение жизни. Участие в акциях по сдаче крови является доброй традицией «Единой России». Партийные активисты и волонтеры регулярно сдают кровь и ее компоненты.