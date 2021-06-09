Общество

В Псковской области планируют проводить судебную конференцию на постоянной основе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в открытии межрегиональной конференции «Нормоконтроль и судебные доктрины: развитие права и судебной практики». На мероприятии присутствовал председатель Псковского областного Собрания Александр Котов и ведущие специалисты судебной системы из целого ряда субъектов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Во время вступительного слова Михаил Ведерников подчеркнул, что для Псковской области большая честь принимать конференцию такого уровня. Глава региона выразил благодарность руководству Псковского областного суда, редакции журнала «Судья» за организацию мероприятия, а также всем специалистам, кто нашел возможность и время принять участие.

«Научно-практическая конференция посвящена актуальным вопросам осуществления нормоконтроля. Однако вопросы, которые будут обсуждаться, затрагивают не только судебные, но и законодательные, исполнительные органы власти. Уверен, сегодня каждый сможет обменяться опытом, познакомиться с новыми практиками», - отметил губернатор.

Такие мероприятия, по словам Михаила Ведерникова, нужны и для совершенствования взаимодействия всех органов власти. Глава региона добавил, что администрация Псковской области плодотворно и конструктивно взаимодействует с судебными органами.

Отдельно губернатор отметил поддержку судебного нормоконтроля в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, когда отдельные граждане, руководители некоторых организаций ставили под сомнения законность ограничительных мер. «В сложившейся ситуации именно судебная власть, которая является последней инстанцией при рассмотрении спорных вопросов, точно, четко и оперативно расставляла все точки над "i"», - сказал Михаил Ведерников и добавил, что ряд решений позволили спасти множество жизней.

Глава региона акцентировал внимание, что Псковской области это коснулось, когда в регионе был принят указ о противовирусных мерах. Он трижды оспаривался в областном суде, но каждый раз его законность и обоснованность подтверждалась специалистами. «Более того, по одному из дел заявители дошли вплоть до Верховного суда РФ — и он подтвердил правомерность указа и принимаемых по нему мер», — продолжил губернатор.

В непростое время пандемии, обратил внимание Михаил Ведерников, суды в Псковской области, да и по всей России испытывали колоссальную нагрузку. Практически ежедневно рассматривались дела о нарушениях требований противовирусного указа. Выверенные решения, по словам главы региона, помогли дисциплинировать отдельных граждан, что позволило внести значительный вклад в борьбу с COVID-19. Глава региона подчеркнул, что это наглядно показывает — всегда можно достигать необходимого результата, когда все ветви власти работают в рамках закона.

«Уверен, конференция пройдет в позитивном конструктивном ключе, позволит на высоком профессиональном уровне обсудить все актуальные вопросы и найти новые решения», - подчеркнул Михаил Ведерников.

В завершение глава региона поддержал инициативу руководства Псковского областного суда организовывать конференцию в Пскове регулярно, а также проводить мероприятие несколько дней, чтобы более детально разбирать актуальные вопросы.

С приветственным словом выступил Александр Котов. Он подчеркнул, что региональный парламент заинтересован в том, чтобы правовые нормы работали безупречно. Поэтому все законопроекты проходят предварительное согласование с прокуратурой. Все это привело к тому, что в судебных инстанциях не был обжалован ни один нормативный акт. В завершение председатель областного Собрания депутатов пожелал участникам конференции успехов.

Председатель Псковского областного суда Олег Лазарев подчеркнул, что предложенная тема конференции имеет практическое значение для судебной системы, она актуальна и интересна. Последний раз подобные мероприятия проходили в Псковской области в 2013 году, отметил Олег Лазарев и добавил, что для судебной системы региона большая честь принимать делегации специалистов из ряда регионов России.

В конференции «Нормоконтроль и судебные доктрины: развитие права и судебной практики» принимают участие представители Конституционного Суда РФ, Верховного суда РФ, Третьего кассационного суда общей юрисдикции, судов ряда регионов страны, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а также ведущих российских образовательных учреждений. Материалы Конференции будут опубликованы в журнале «Судья» и других юридических журналах.