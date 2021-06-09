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Общество

Александр Котов: Депутаты готовы к конструктивной работе с Общественной палатой

10.06.2021 15:49|ПсковКомментариев: 0

Депутаты Псковского областного Собрания готовы к конструктивному взаимодействию с Общественной палатой региона. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил председатель областного Собрания Александр Котов в ходе сегодняшнего заседания палаты.

Он отметил, что за время деятельности региональной Общественной палаты накоплен большой позитивный опыт работы, но есть также необходимость учесть недостатки.

Александр Котов напомнил, что Общественная палата обладает правом законодательной инициативы. «Псковское областное Собрание депутатов готово к конструктивной работе с членами палаты. В чем-то наши задачи сходятся. Вы в определенной части являетесь представителями общества, а мы, депутаты, работаем с населением, получаем обратную связь и прислушиваемся к предложениям общественных организаций, - сказал спикер регионального парламента. - Важно, чтобы Общественная палата развивалась и была представителем интересов населения».

К участникам заседания также обратился руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев. Он отметил, что ему очень близка эта работа, так как он сам был членом Общественной палаты региона. Кроме того, Сергей Дмитриев подчеркнул, что двери его кабинета всегда открыты для членов палаты, и выразил готовность обсуждать и прорабатывать с ними любые вопросы — так же, как и и начальник управления внутренней политики Оксана Иванова.

Теги: #псковское областное собрание #Общественная палата Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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