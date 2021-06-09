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Общество

В Псковской области обсудили меры повышения качества жизни старшего поколения

10.06.2021 16:14|ПсковКомментариев: 0

По инициативе сенатора Елены Бибиковой в Пскове прошел круглый стол «Повышение продолжительности, уровня и качества жизни людей старшего поколения. Реализация второго этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2025 года», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее - пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В обсуждении приняли участие председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, первый вице-губернатор Вера Емельянова, заместитель министра труда и социального развития Ольга Баталина, депутаты регионального парламента Игорь Дитрих и Наталья Мельникова, руководители органов исполнительной власти, заместители глав районов по социальным вопросам, медики, представители общественных и молодежных организаций.

Открывая круглый стол, Елена Бибикова отметила, что старение населения – общемировая демографическая тенденция. Россия, в том числе и Псковская область – не исключение. «К 2030 году доля граждан старше трудоспособного возраста в нашей стране увеличится до 29% и составит 43,7 млн человек. В Псковской области уже сейчас из 620 тысяч человек треть населения – 210 тысяч человек – пенсионеры, и порядка 45 тысяч человек – граждане предпенсионного возраста, которым до выхода на пенсию осталось 5 и менее лет», - отметила сенатор.

Елена Бибикова подчеркнула значимость поддержки людей старшего поколения и поставленную государством национальную цель – повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет.
О приоритетах региональной политики рассказала первый вице-губернатор Вера Емельянова: «Регион ставит перед собой задачу резкого снижения смертности и повышения рождаемости, т.е. выравнивания сложившегося демографического процесса. Мы должны не просто сберечь население, но и создать условия для качественного жизненного цикла как можно большей продолжительности. Для нас это приоритет приоритетов».

По мнению спикера регионального парламента Александра Котова, отношение общества, государства к старшему поколению является самым надежным показателем уровня его цивилизованности, культуры, благополучия. «Так же, как долгом каждого человека является забота о своих родителях, которые в свое время помогали ему вырасти и встать на ноги, так и непреложной обязанностью и государства, и общества в целом должно быть обеспечение достойного уровня и качества жизни людям пожилого возраста», - сказал председатель Собрания депутатов.

Александр Котов отметил, что региональный законодательный орган принимает участие в реализации межведомственной региональной программы «Старшее поколение», осуществляя контроль за исполнением законодательства, предусматривающего меры поддержки пожилым людям, а также дополняя и совершенствуя его.

По словам спикера, в областном законодательстве были закреплены положения о предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти и восьмидесяти лет. В 2018 году был принят закон «О детях войны в Псковской области», которым впервые в областном законодательстве был закреплен статус «детей войны» и определены меры социальной поддержки. В этом году вступил в силу новый закон «О приёмной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов в Псковской области», который регулирует правоотношения, связанные с организацией новой для нашего региона формы поддержки пожилых и немощных людей.

По видео-конференц-связи к участниками заседания обратилась замминистра труда и социального развития Ольга Баталина. Специалист отметила, что и до появления стратегии действий в интересах граждан старшего поколения качеству жизни пенсионеров государством уделялось внимание, но принятый в 2016 году документ позволил эффективно координировать работу по всем ключевым направлениям: охрана здоровья, обеспечение доступа граждан пожилого возраста к информационным и образовательным ресурсам, развитие современных форм социального обслуживания, формирование условий для организации досуга пожилых людей.

Ольга Баталина проинформировала об итогах реализации первого этапа стратегии и поделилась с псковичами успешными практиками других регионов, которые могли быть реализованы и в Псковской области. «В Московской области работает очень простое приложение для пожилых людей – необходимо указать конкретный муниципалитет, и тут же выпадает весь набор "активностей", которые здесь есть. Нажимаешь на кнопку "записаться", в течение получаса перезванивает специалист и подтверждает возможность посещения выбранного мероприятия», - рассказала заместитель министра.

Заинтересованность людей старшего поколения в освоении современных технологий также отметила региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Старшее поколение», депутат областного Собрания Наталья Мельникова. «Адаптация пожилых граждан к современным технологиям и информационным ресурсам очень важна сегодня. Очень помогает в этом «Университет третьего возраста», созданный в регионе в 2007 году. Самый востребованный факультет – это факультет информационных технологий, на котором ежегодно обучается около двухсот человек», - сообщила депутат.

В рамках круглого стола также выступили руководители областных комитетов по здравоохранению, труду и занятости, социальной защите населения, заведующая областным гериатрическим центром Анастасия Яковлева, помощник директора «Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова» Александр Розанов, заместитель председателя регионального отделения «Союза пенсионеров» Светлана Мельничук.

Комментируя тему повышения продолжительности жизни пожилых людей, депутат Собрания, заместитель главного врача областной клинической больницы Игорь Дитрих сделал акцент на медицинской помощи. «Это многогранный вопрос. Но, безусловно, чрезвычайно важно обеспечить пожилым людям доступность качественных медицинских услуг и своевременную диспансеризацию для раннего выявления свойственных этому возрасту заболеваний. Есть ещё один уже не медицинский, а моральный аспект – близкие люди никогда не должны оставлять без внимания своих пожилых родственников», - подчеркнул депутат.

По итогам круглого стола участники подготовили рекомендации органам исполнительной власти, местного самоуправления и некоммерческим общественным организациям.

Теги: #Единая Россия #псковское областное собрание #старшее поколение
Источник: Псковская Лента Новостей
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