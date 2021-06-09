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Андрей Турчак выразил соболезнования родным и близким Ларисы Шойгу

Секретарь Генсовета «Единой России», сенатор от Псковской области Андрей Турчак выразил соболезнования родным и близким депутата Госдумы Ларисы Шойгу. Всю свою жизнь она посвятила родной Тыве, прошла путь от простого врача из Кызыла до первого замминистра здравоохранения республики, отметил политик. Жители Тывы трижды доверяли ей представлять их интересы в парламенте.

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«С 2007 года она была заместителем председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту. Ее смерть – большая потеря для республики Тыва, для партии, для всех нас. От имени «Единой России» и себя лично приношу самые глубокие соболезнования родным и близким Ларисы Кужугетовны», - сказал Андрей Турчак.

Лариса Кужугетовна Шойгу родилась 21 января 1953 года в городе Чадан Тувинской АО (с 1991 года – Республика Тыва). Окончила Томский медицинский институт. Депутат Госдумы V, VI и VII созывов (2007—2021), заместитель председателя комитета Госдумы по регламенту и организации работы Госдумы. Член Генерального совета «Единой России». Заслуженный врач России.