Общество

Губернатор призвал представителей власти присоединиться к прививочной кампании для сохранения работоспособности

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего совещания, посвященного вакцинации, которое состоялось в Себежском районе в четверг, 10 июня, отдельно поднял тему иммунизации представителей органов власти муниципального и регионального уровней.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в рамках своего выступления глава региона подчеркнул, что к новой волне заболеваемости все специалисты должны подойти «во все оружии». Не должны повториться случаи вспышек заболеваемости в администрациях муниципалитетов, когда людей практически не оставалось на рабочих местах.

«Специалисты должны понимать, что мы на передовой и должны сохранить максимальную работоспособность. Регион не может остаться без управления. Мы несем ответственность за жителей области, болезнь не должна стать препятствием этому», — отметил Михаил Ведерников и поручил вице-губернатору Вере Емельяновой проработать дополнительные меры стимуляции государственных и муниципальных служащих, помимо установленных выходных дней.

Отметим, в рамках рабочего совещания с главами районов прозвучали доклады, касающиеся эпидемиологической ситуации в регионе. Губернатор в очередной раз акцентировал внимание собравшихся на том, что прививочная кампания должны быть организована максимально удобно для граждан. Марина Гаращенко анонсировала увеличение количества мобильных бригад, которые будут проводить вакцинацию от COVID-19 на местах. Руководитель профильного регионального комитета акцентировала внимание глав муниципалитетов на том, что местные власти должны оказать медикам содействие в выборе мест, где лучше всего расположить передвижные пункты.

В заключительном слове губернатор заметил, что болезнь сопровождается тяжелыми последствиями. По словам Михаила Ведерникова, побочные действия у вакцин либо отсутствуют, либо проявляются себя крайне незначительно, что предпочтительнее тяжелой формы болезни.