Общество

Михаил Ведерников и Леонид Курсенков обсудили ход вакцинации и реализацию нацпроектов в Себежском районе

В рамках рабочего визита в Себежский район губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 10 июня, провел встречу с главой муниципалитета Леонидом Курсенковым. Особое внимание было приковано к вопросам здравоохранения, реализации национальных проектов и ремонту объектов ЖКХ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

В первую очередь руководитель района проинформировал о ходе вакцинации местного населения. Первым компонентом поступивших препаратов привито около 2,9 тыс человек. Полностью процедуру вакцинирования прошло более 2 тыс человек. При этом Леонид Курсенков обратил внимание, что для жителей муниципалитета организована максимальная доступность вакцинации. Так, для обслуживания граждан в Себежском районе работают 2 пункта вакцинации — в поликлинике муниципального центра и в отделении поселка Идрица. Вакцинироваться можно также во всех ФАПах. А по выходным дням работает прививочный пункт на центральном рынке, сообщил Леонид Курсенков. Он также отметил, что вакцинация ведется как среди гражданского населения, так и в сфере структурных подразделений муниципалитета.

Планируется, что в ближайшее время в районе приступит к работе мобильный прививочный комплекс, который будет следовать за автолавками РайПО и прививать не только население, но и дачников.

Михаил Ведерников поинтересовался, насколько широко ведется информационная кампания. Леонид Курсенков ответил, что население информируется повсеместно. Кроме того, многие личным примером показывают важность вакцинации, подчеркнул глава района и сообщил, что он и вся его семья привились.

Далее губернатор поинтересовался ходом работ по реализации региональных проектов, являющихся составной частью национальных проектов. Работа на объектах проекта «Формирование комфортной городской среды» направления «Жилье и городская среда» в районе завершена, сообщил Леонид Курсенков. Благоустроено две общественные территории: сквер Победы в поселке Сосновый Бор и площадь Знамени Победы в Идрице. Средства экономии пойдут на работы в рамках второго этапа благоустройства этого поселка.

В рамках нацпроекта «Образование» в районе ведутся работы по ремонту спортзала в Себежской основной общеобразовательной школе, готовятся к открытию «Точки роста» и Центры цифровой образовательной среды, а также места для дополнительного образования. Леонид Курсенков заверил, что все будет готово до начала учебного года.

Глава района проинформировал и о реализации гранта за лучший сельский клуб, который муниципалитет получил по нацпроекту «Культура». Средства направлены на развитие учреждения культуры. В ходе встречи стороны также обсудили продолжение работ по модернизации систем отопления в районных и сельских школах, а также вопросы дальнейшей эксплуатации Себежской муниципальной бани. губернатор отметил, что обозначенные вопросы будут детально изучены и проработаны профильным специалистами.