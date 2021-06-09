Общество

«Каникулы с Росгвардией» начались в Псковской области

В Псковской области стартовала всероссийская акция «Каникулы с Росгвардией». Военнослужащие и сотрудники управления ведомства по Псковской области встретились с детьми, отдыхающими в летнем лагере при средней образовательной школе № 17 им. Валерия и Анатолия Молотковых.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления Росгвардии, гости в погонах продемонстрировали детям комплекс несложных упражнений, которые позволяют поддерживать хорошую физическую форму и заряжают бодростью.

«Офицер ОМОН провел мастер-класс по надеванию элементов экипировки и средств индивидуальной защиты, рассказал ребятам об истории и задачах Росгвардии.

«Подобные мероприятия очень важны, они пропагандируют здоровый образ жизни и мотивируют ребят на дальнейшие тренировки», - отметил офицер Управления Росгвардии по Псковской области.

Дети поблагодарили росгвардейцев за интересную встречу, а стражи правопорядка пожелали школьникам здоровья и веселых летних каникул», - отметили в управлении Росгвардии.