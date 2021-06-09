Общество

Псковские поэты получили награды международного литературного форума

Поэты из Псковской области Валерий Мухин, Надежда Камянчук и Людмила Скатова награждены дипломами международного славянского литературного форума «Золотой Витязь». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Союза писателей России.

Международный литературный форум проводится в рамках славянского форума искусств «Золотой Витязь» и объединяет пишущих на русском языке литераторов, чьи произведения отвечают девизу «За нравственные идеалы, за возвышение души человека».

В число организаторов мероприятия входят Союз писателей России, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать), Издательский совет Русской Православной Церкви. Президентом «Золотого Витязя» является известный актер, Народный артист России Николай Бурляев.